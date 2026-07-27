La Primitiva | Resultado del sorteo del sorteo de hoy, lunes 27 de julio de 2026

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva (SELAE) del lunes

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes, 27 de julio de 2026, para La Primitiva.

Para este lunes 27 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote de 45 millones de euros:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)