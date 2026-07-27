Ahora

Loterías de la ONCE

ONCE | Resultado del sorteo del Cupón Diario del lunes 27 de julio de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del lunes 27 de julio de 2026.

Juegos ONCE | Cupón Diario de la ONCE del lunes: número premiado del sorteo Juegos ONCE | Cupón Diario de la ONCE del lunes: número premiado del sorteolaSexta

Para este lunes 27 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios en España, en directo | Los megaincendios de Madrid y Ávila siguen en una situación crítica y "endemoniada" que puede complicarse con la ola de calor
  2. El megaincendio de Francia que amenaza Burdeos, estabilizado pero con una situación "desfavorable"
  3. Guerra en Irán, en directo | Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo
  4. El Gobierno decide aplazar la aprobación del decreto de vivienda ante la amenaza de Junts de tumbarlo de nuevo en el Congreso
  5. Contrató a sicarios, un seguro, quiso rematarla en el hospital...: el terrible plan del marido de Aisha, asesinada a los 30 años
  6. Miguel Ríos se planta ante los abucheos en un concierto por denunciar lo que ocurre en Gaza: "Soy político porque estoy vivo"