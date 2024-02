¡Buenos días! Comienza una nueva semana de sorteos de loterías y juegos de la ONCE. A las 10:00h conoceremos los primeros resultados de Triplex y Super Once, y por la noche tendremos los de EuroDreams, Cupón Diario de la ONCE, Bonoloto y La Primitiva. ¡Mucha suerte en este lunes!