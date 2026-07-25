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Lotería SELAE

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 25 de julio de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 25 de julio de 2026, para La Primitiva.

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Para este sábado 25 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: 28 37 38 40 43 48
  • Número complementario: 17
  • Reintegro: 0
  • Joker: 3 224 824

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Lotería Nacional, de la Bonoloto y del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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