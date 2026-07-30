Ahora

Lotería SELAE

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 30 de julio de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 30 de julio de 2026, para La Primitiva.

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva del jueves. Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva del jueves.laSexta.com

Para este jueves 30 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote de 45 millones de euros:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE, así como el de la Lotería Nacional.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Interior deniega la petición del presidente de Ceuta de decretar la emergencia nacional por la crisis migratoria: "No es posible"
  2. La Comunidad de Madrid confirma que el 'ático secreto' de Ayuso en Chamberí costó 6,3 millones de euros
  3. Última hora de los incendios en España en directo | El incendio de Fermoselle (Zamora) iguala la extensión quemada del de La Vall d'Uixó (Castellón)
  4. La UEFA rechaza el plan de Infantino de vender el Mundial y anuncia que los clubes europeos no participarán en competiciones de la FIFA
  5. La fruta, uno de los alimentos que más se encarecen y que empuja la subida del IPC
  6. Muere el actor Manolo Solo, ganador de un premio Goya, a los 62 años