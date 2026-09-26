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Comprobar el resultado del sorteo de La Primitiva del sábado 26 de septiembre de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 26 de septiembre de 2026, para La Primitiva.

Esta es la combinación ganadora del sorteo del sábado de La Primitiva Esta es la combinación ganadora del sorteo del sábado de La PrimitivalaSexta

Para este sábado 26 de septiembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote de 12,1 millones de euros:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los de la Lotería Nacional, de la Bonoloto y del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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