06766, segundo premio de la Lotería del Niño de 2025

En este día 6 de enero de 2025, Loterías y Apuestas del Estado celebra su tradicional sorteo del Niño. Un sorteo que ha empezado a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y cuyo sistema de Bombos Múltiples ha confirmado ya el número ganador de su segundo premio.

El segundo premio de la Lotería del Niño 2025 ha recaído en el número 06766, otorgando 75.000 euros a cada décimo afortunado. Este premio, equivalente a 750.000 euros por serie, es uno de los más esperados en el sorteo del 6 de enero.

Este segundo premio no solo reparte dinero al número 06766 si no que premia también con 610 euros a sus aproximaciones: es decir, los números anterior y posterior.

Además, hay que sumar los premios que reparte a su centena, es decir, que todos aquellos números comprendidos en la misma centena que el segundo premio se llevan 100 euros.

El premio ha estado bastante repartido. Ha ido a parar a Granada, Almería, Elche (Alicante), La Villa de Don Fabrique (Toledo), Manzanares del Real (Madrid), Gijón (Asturias), Rota (Cádiz) y Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), entre otros. En este documento puedes comprobar todas sus ubicaciones:

Cuánto dinero se lleva Hacienda del segundo premio

La norma está clara: todo premio que supere los 40.000 euros está sujeto a impuesto. Así lo dicta el gravamen especial sobre premios de loterías y apuestas de la Agencia Tibutaria de la Agencia Tibutaria, que desde 2020 fija esta cuantía como cantidad tope.

Por ese motivo, este segundo premio del sorteo del Niño que reparte 75.000 euros al décimo ganador, queda sujeto al pellizco de Hacienda del 20% y reparte 7.000 euros para Hacienda y 68.000 euros netos a la persona ganadora.

Comprueba tus décimos con el Lotómetro

Si a pesar de toda esta información aún no tienes claro si tu número se encuentra dentro de las aproximaciones o centenas, las cuentas no son lo tuyo o no sabes la cantidad exacta que te corresponde de ese décimo compartido o participación... ¡Acude al Lotómetro!

Recuerda que en la herramienta de laSextapuedes añadir todos tus números jugados, ya sea el décimo completo, compartido o la papeleta del equipo de baloncesto del barrio, indica la cantidad jugada en cada caso y descubre cuánto dinero obtendrías si tus números se llevan premio.