Las únicas 4 administraciones donde conseguir el décimo de la fecha de la dimisión de Mazón para la Lotería de Navidad

Falta más de un mes y medio para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad, pero ya son muchos los que están tratando de localizar sus números favoritos. Eso sí, hay que tener en cuenta que no todos los números se pueden comprar por Internet: la venta de algunos números está autorizada únicamente de manera física, por lo que es necesario localizar las administraciones que lo tienen en venta.

Es el caso de los números que terminan en el año vigente: en 2025, entonces, los números que terminan en 25 no se pueden conseguir online. Entre las fechas clave de acontecimientos que han ocurrido en lo que va de año están, por ejemplo, la fecha de la muerte del papa (21425) o la del gran apagón en España (28425), o el día en que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo —que, hasta ahora, no se ha cumplido del todo— (91025).

Otro número que se suma a las posibilidades a la hora de comprar Lotería de Navidad es el que conforma la fecha de la dimisión de Carlos Mazón. El president de la Comunitat Valenciana anunció el 3 de noviembre que dejaría el cargo, por lo que el número para la Lotería de Navidad que se corresponde con esta fecha es el 31125.

En el buscador de Lotería de Navidad de laSexta puedes consultar en qué administraciones está a la venta y, en este caso, sólo son cuatro, una de ellas en Valencia. Concretamente el 31125 se vende en Cambrils (Tarragona), en Cuenca, en San Pedro del Pinatar (Murcia) y, por último, en El Punto número 96, una administración situada en la calle de Francesc Cubelles, en Valencia.

