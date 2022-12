La Lotería de Navidad es uno de los juegos más populares de España. Pero eso no quita que algunos no quieran saber nada de ella. "Lo que no me gasto es lo que gano", bromea una ciudadana. "Es que no tengo nada de suerte", añade otra. A diferencia de ellas, muchos jugadores sueñan con él, El Gordo. Y con él, Hacienda.

"Cuando vayamos a cobrar el premio nos van a dar el importe una vez deducido el impuesto. No nos van a cobrar los 400 mil euros", explica a laSexta el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado.

El experto detalla que Hacienda aplica una retención del 20% para los premios superiores a los 40 mil euros. Los que están por debajo están exentos de tributar. Eso sí, la cantidad que se cobre - 328 mil euros, en el caso de El Gordo - se debe llevar a la declaración de la renta del año siguiente como incremento de patrimonio, explica el economista Alejandro Inurrieta.

¿Y si el premio es compartido? Todos los jugadores que han compartido el número ganador deben ir a cobrar el premio juntos. "En el momento de cobro todos los partícipes se tienen que identificar porque si obtenemos un premio y no hemos hecho esto podemos tener un problema. Pueden exigirnos el impuesto de donaciones", señala Cruzado. Igual que el décimo es de todos, deben ser todos los que lo cobren.