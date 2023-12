La polémica se ha desatado en la redacción de Más Vale Tarde después de que Javier Bastida comprara un décimo de la Lotería de Navidad de 'Doña Manolita' para algunos miembros del equipo, pero no para todos: "Más de un 70% de la redacción no lo tiene", explican. El drama ha llegado cuando el número se ha agotado y hay quien no quiere compartirlo.

"Se está convirtiendo en un auténtico cisma. Desde que quitaron el microondas para calentar la comida no ha habido tanto enfado", afirma Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde redactores y redactoras se quejan de que la situación les está "generando ansiedad".

En la redacción, todos apuntan a un culpable de la situación, Javier Bastida, que asegura que en laSexta llevan 25 décimos suyos. Desde Más Vale Tarde se hace un llamamiento a quien tenga un décimo del 65679: "Si alguien lo quiere compartir con nosotros, que avise".