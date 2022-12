Solo unos pocos pueden vivir cada año la emoción del Sorteo de la Lotería de Navidad —como se llama desde 1892— en directo. Son esos mismos los que, casi, pueden tocar las bolas que componen el número ganador del Gordo y escuchar en primera persona el canto de los niños de San Idelfonso, quienes más o menos nerviosos, logran mostrar las bolas ganadoras al público.

Y así lo llevan haciendo desde los comienzos del sorteo. En un principio desde los papeles en que estaban impresos y, posteriormente, a través del sistema de bombos y bolas de madera de la actualidad. Pero estos pequeños no son los únicos que acuden al Teatro Real de Madrid cada 22 de diciembre.

Lo cierto es que el sorteo de la Lotería de Navidad es el evento del año (para muchas personas). Y como tal, también tiene público. De hecho, las personas de las butacas suelen alegrar la aparición de los números con sus disfraces. Entre ellos se encuentra Manoli, una 'clásica' del sorteo, que lleva acudiendo a la platea del Teatro Real desde 2012 siempre con sus disfraces, de estrella a bombo, entre otros.

¿Cómo se puede asistir de público al sorteo de Navidad?

Junto a Manoli, más de medio centenar de personas esperan cada año a las puertas del Teatro Real el 22 de diciembre a lo largo de la madrugada. Con un aforo de 600 personas —según recoge el Ayuntamiento de Madrid—, la entrada para poder seguir en directo el sorteo es gratuita y se consigue en estricto orden de llegada. ¿Qué más tienes que saber?

A las 6:30 de la mañana se abren las taquillas a las que se accederá por orden de llegada. El Teatro Real facilitará una entrada con butaca numerada.

Es necesario identificarse con el DNI para obtener una de estas entradas.

. A las 7:15 de la mañana se abren las puertas para que los asistentes se sienten en sus butacas asignadas.

La primera fila se mantiene sin ocupar , para mantener la distancia de seguridad.

Las filas 2 y 3 estarán reservadas a los fotógrafos.

Los pasillos y entradas permanecerán despejados en todo momento.

Y lo más importante, ¿hay que pagar para ver la Lotería de Navidad en el Teatro Real? Nunca ha habido que pagar y 2022 no ha sido una excepción: la entrada es gratuita, pero eso no implica que todo el mundo que se ponga a la cola pueda entrar porque, una vez más, todo depende del aforo, que si bien es de 600 personas, este año no se admitirá a nadie cuando se hayan cubierto 416 butacas, una medida nueva en respuesta a los incidentes acaecidos a lo largo del último año.

Chuchi, de Cantabria, sí que pudo entrar el año pasado. Según confesó a Europa Press, tuvo que pasar cinco noches en la calle para poder ser el primero en pisar el teatro madrileño. Y es muy probable que lo vuelva a hacer, pues es la segunda persona más veterana que acude al sorteo como público: 14 años.

Si quieres unirte a esta tradición, solo debes seguir el ejemplo de Manoli y Chuchi y llegar con tiempo a las puertas del Teatro Real para poder ser uno de los que entre a las 7:30 con la apertura de puertas. Cabe señalar, en este punto que, para los autobuses 75, 147, 148 y SE712 llegan hasta las puertas del teatro, así como la línea L2, L5 y R, según señalan desde el consistorio.