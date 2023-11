En el primer visionado del anuncio de la lotería de Navidad proyectado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre comprobamos la reacción mayoritaria: un poco de emoción pero ninguna lágrima. Solo la que ha soltado Andrea Thurman, una de las protagonistas del spot.

Este año, el anuncio vuelve a ser una única historia, a diferencia del año pasado que nos hicieron el lío presentando tres diferentes con personajes distintos que conseguía que si te preguntaban si habías visto el anuncio de la lotería de Navidad respondieras... "¿Cuál?". Y con el mismo presupuesto: 750.000 euros.

El mayor reto, cuenta uno de los directores creativos de la agencia creativa Contrapunto BBDO, Gonzalo Urriza, ha sido rodar los escenarios completamente vacíos: la Gran Vía, la calle Alcalá frente al Centro Canalejas, la terraza del Círculo de Bellas Artes... y sobre todo, la escena que ha emocionado a Andrea Thurman: una en la que pasea en solitario por el Museo del Prado, hasta parar frente a frente con las Meninas de Velázquez. ¿Qué haría usted en su lugar? Ella acerca la nariz y huele el cuadro. "El mayor regalo que me ha hecho este anuncio".

Esos momentos son los que nos recuerdan a la mítica escena de la Gran Vía vacía en 'Abre los ojos': el plano que Amenábar convirtió en historia del cine español. Pero los creativos parecen haber bebido también de otro clásico navideño: 'Solo en casa'. Porque la protagonista, saturada de las tareas y las prisas de la Navidad, a lo Kevin McCallister pronuncia un deseo: "Ojalá desapareciera todo el mundo". Y efectivamente. Se acuesta, el microondas cortocircuita y cuando se levanta se encuentra en ese Madrid vacío por el que decide hacer lo que todos haríamos en su pellejo: montar en patinete por El Corte Inglés y servirnos un gran helado con palomitas en una sala de cine vacía.

El otro protagonista es el fabuloso actor Carlos Olalla. Tras la proyección del anuncio ha contado la enorme conexión que ha sentido con la protagonista, hasta el punto de pensar que podría haber sido perfectamente su hija. Su papel es la de ese padre que le encarga un décimo a su hija. Y que al final reconoce que el décimo es la excusa para compartirlo, para verse.

Con la proyección de este anuncio, Bosco Castillejo, lotero de la mítica Doña Manolita, nos reconoce que es el pistoletazo que estamos todos esperando para volvernos locos buscando nuestros décimos. Que los terminados en 13 llevan dos meses agotados. Que también hemos terminado en su administración con las terminaciones 5 y 7. Y que ha recibido una avalancha de llamadas desde que se supo que Georgina Rodríguez, modelo y empresaria además de pareja de Cristiano Ronaldo, jugaba el 11448, un número que le regaló Sergio Vicente Yopis, colaborador de la administración El Pelotazo de Carboneras, ubicado en el número 22 de la Plaza del Castillo. Y del que ahí ya han vendido más de un millar. (No llamen, que no quedan).

Cada año también se agotan las fechas de algunos momentos que lo han marcado. Este año el 06523, fecha de la Coronación de Carlos III de Inglaterra. El 16723, que ganó Wimbledon Alcaraz. Y quién lo diría un día como hoy: el 23723, el día que se celebraron las últimas elecciones generales.

Lleven el número que lleven, recuerden la moraleja del anuncio de este año: que lo urgente no eclipse lo importante. Y si no les toca, piensen el el eslogan de esta nueva campaña: "No hay mayor suerte que la de tenernos". Una reedición del ya manido "lo importante es la salud".

¡Salud para todos!