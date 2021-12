El Gordo de la Lotería de Navidad organizado por Loterías y Apuestas del Estado desata la euforia y la emoción en muchos hogares cada 22 de diciembre. Este Sorteo, que lleva celebrándose ininterrumpidamente desde 1812, consigue devolverle la ilusión a personas que la habían perdido por completo gracias a un décimo. Con el objetivo de que este año sea el definitivo, cientos de españoles hacen cola en las administraciones para elegir el que piensan que será el número ganador y poder hacerse con los 400.000 euros del Gordo de Navidad.

La cuenta atrás ya ha empezado y faltan exactamente 13 días para que se repita uno de los eventos más esperados del año. La Lotería de Navidad reparte suerte por toda la geografía del país y por eso, muchos españoles aprovechan cualquier ocasión para ir adquiriendo décimos que no pertenecen solamente a su zona de residencia. Por ejemplo, es un clásico comprar lotería en la ciudad donde hemos pasado las vacaciones o hacernos con el décimo que lleva la empresa en la que hemos trabajado durante varios meses.

A pesar de ello, hay lugares que son más afortunados que otros, al igual que las combinaciones numéricas. La suerte es un factor clave y este Sorteo no entiende de favores ni de ruegos, por lo tanto, para muchos no es lo mismo comprar en un lugar donde no haya tocado nunca que en otro que sí. Pero, ¿cuáles son las localidades españolas con peor suerte en la Lotería de Navidad? Te contamos en qué región nunca ha caído el primer premio de Navidad y cuáles son los lugares menos afortunados.

Melilla, la ciudad que nunca ha vivido la ilusión del Gordo de Navidad

Hay una única región en todo el país donde nunca ha caído el Gordo: la ciudad autónoma de Melilla. A pesar de que el Sorteo lleva celebrándose más de 200 años, este lugar no ha tenido la oportunidad de festejar el primer premio por todo lo alto. Incluso en 2018, cuando el número 03347 llegó a todo el país a excepción de esta zona.

Sin embargo, el año pasado tuvo la suerte de que cayera un quinto premio en uno de sus municipios. Rompiendo con la mala racha, el 86.986, vendido en la Administración 'Las Chicas de Oro' fue el número que otorgó el mayor premio repartido en la región hasta el momento.

Es necesario destacar que esta mala suerte no tiene que ver totalmente con el azar. Los melillenses son los que menos invierten en este Sorteo y, por lo tanto, las probabilidades de ganar se reducen. En los últimos años han gastado una media de 14 euros frente a los 66 que invierten el resto de ciudadanos, según indican en la web oficial de Lotería de Navidad.

Las ciudades menos agraciadas con el primer premio

Pese a la superstición y tradición por hacerse con 'números bonitos', cada vez es más usual elegir décimos que provengan de lugares donde suele tocar el Gordo de la Navidad. En este sentido, aún hay en España capitales de provincia donde todavía no ha tocado el primer premio como Ávila, Gerona, Jaén, Tarragona y Toledo, según Jorge Anta, portavoz de ANAPAL (Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería). Hasta 2018, Zamora también entraba dentro de esta lista, pero logró salir de ella gracias a que en esa edición el Gordo estuvo más repartido que nunca.

Aunque en las capitales nombradas nunca ha caído el primer premio, el Gordo sí que ha llegado a sus distintos municipios. También se da el caso de lugares como Jaén donde se ha vendido el número premiado en las diferentes administraciones de su capital, pero sus habitantes no lo han adquirido. Por otro lado, en capitales como Guadalajara, Huelva y Orense el Gordo ha caído una única vez a lo largo de la historia, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).