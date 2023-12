Tras más de dos horas y media de sorteo de Navidad y con solo quintos premios reflejados en el lotómetro, los nervios y la emoción estaban a flor de piel. Muchos grandes premios quedaban por llegar, pero no se dejaban atrapar por las manos de Kiara Román Benítez y Antoni Ramírez Bonito, los dos niños de San Ildefonso que cantaban esta sexta tabla.

Fue en esta tabla cuando Kiara protagonizó este divertido momento: cuando su compañero cantó otro quinto premio. No el Gordo, no. Ni el segundo premio, no. Sino otro quinto premio: el séptimo quinto premio: 57421. El gesto de la pequeña fue gracioso, algo así entre una mezcla de tristeza, cansancio y decepción. Un ¿otra vez? de toda la vida. ¿Otra vez un quinto premio?

El público asistente estalló en aplausos, no solo por el anuncio de otro quinto premio (60.000 euros la serie) sino por el bonito gesto de Kiara, que seguro también muchos estábamos pensando.