Aunque el sorteo de la Lotería de Navidad es el 22 de diciembre, los décimos se ponen a la venta en verano y desde entonces, mucha gente ya empieza a pensar en los números con los que quiere jugar. Durante semanas, y meses incluso, videntes, adivinadores, espontáneos y ahora también la inteligencia artificial tratan de averiguar el número que se llevará el Gordo y como reacción inmediata, estos números se acaban agotando. Ocurre siempre. Pero cuando uno empieza a buscar, puede toparse con el obstáculo de la distancia: que ese número esté en una administración lejana. Y es entonces cuando se abre la posibilidad de comprar Lotería de Navidad por internet.

Lo cierto es que adquirir números para el sorteo navideño online es relativamente sencillo y, si se hace bien, muy seguro. Aunque no es factible siempre: existen una serie de números que están asignados únicamente a una administración, o a varias; en realidad, aunque se puede comprar mucha Lotería de Navidad online, la gran mayoría de los números están sólo disponibles de manera física en las diferentes administraciones del país.

El primer paso es precisamente este: saber si un número concreto está disponible. Para localizar todos los números que entran en el bombo grande de la Lotería de Navidad puedes utilizar el buscador de décimos de laSexta. Su uso es muy sencillo: sólo tienes que introducir el número que quieras en el buscador y te aparecerá el listado completo de administraciones en las que está a la venta.

Por ejemplo, si lo que quieres es comprar el 03695 de la Lotería de Navidad de 2023, que es uno de los números que ChatGPT cree que se llevará el Gordo —ojo, porque en realidad no debes hacerle caso a este tipo de predicciones —, verás que se puede conseguir de manera física en administraciones de Elche (Alicante), Huesca, Málaga, Molina de Segura (Murcia), Santa Cruz de Tenerife, Talavera de la Reina (Toledo) y Madrid. Si ninguna de estas te queda cerca, es cuando tendrás la necesidad de localizarlo de manera telemática.

Así pues, te puedes ir a la página de Loterías y Apuestas del Estado donde, previo registro, puedes comprar décimos online. Aquí tienes que introducir el mismo número, en este caso el 03695, y pulsar la opción 'Obtener'. En el caso de que exista la posibilidad de comprarlo, te permitirá acceder a la compra. En el caso contrario, aparecerá un aviso con el siguiente mensaje: "Lo sentimos. No existe disponibilidad de décimos según tu solicitud. Por favor, solicita otro número o deja más posiciones al azar".

Entonces... ¿dónde se puede comprar?

El siguiente paso, en este caso, es volver a las administraciones que lo venden de manera física. Muchas de ellas tienen una página web para la venta a distancia. En el listado que te aparece en el buscador de décimos, además de la dirección, puedes ver al lado un símbolo de una chincheta sobre un mapa: si pulsas sobre el símbolo, te aparecerá la administración en Google Maps. Al llegar al mapa, podrás localizar (quizás haciendo algo de zoom) el nombre de la administración en cuestión, y al pinchar sobre él te aparecerá toda su información, incluida la página web, en caso de que disponga de ella.

Si dispone, sólo tendrás que comprobar si tiene el número. Si la administración en cuestión no tiene web (o sí la tiene, pero no opción a compra online) es cuando hay que llegar al siguiente punto: localizar un intermediario. Existen algunas empresas que se dedican a la venta de loterías, como si fueran una especie de 'administración online', como Laguinda o Lapinta1x2. En el caso de que dispongan de este número, puedes comprarlo con ellos. Recuerda que el precio de la Lotería de Navidad es de 20 euros, y sólo en algunos casos se puede cobrar recargo, aunque las administraciones directamente no lo suelen hacer.

En el caso concreto del número 03695 que hemos puesto como ejemplo, ya os avanzamos que no está disponible: los dos números que ChatGPT señalaba como posibles ganadores del Gordo están agotados. Es relativamente normal: cuando alguien trata de adivinar un número concreto o avanza la combinación que, dice, ganará el principal premio del sorteo, suelen agotarse en poco tiempo, del mismo modo que se terminan los números que compran algunos famosos o que se corresponden con una fecha concreta.

Los números acabados en 23 no se pueden comprar 'online'

Antes de ponerte a buscar tu número favorito para el sorteo del día 22, te avisamos de otra cosa: como ya hemos dicho, no todos los números se venden por Internet. Según el registro de números disponibles para la venta online en 2023, consultado por laSexta, este año no se puede comprar ninguna combinación que termine en 13, 15, 17 o 69.

Y aunque no es una norma, sí es tradición que los décimos que terminan en el año vigente no se pongan a la venta por Internet. Así pues, este año todos los décimos que terminen en 23 y que mucha gente comprará por recordar fechas clave de lo que haya ocurrido este año, habrá que localizarlos primero para poder después ir a comprarlos a la administración o administraciones que los tengan a la venta.