Después de Halloween, Navidad. No hay paso intermedio. Como un salto directo desde el verano al invierno sin pasar por el otoño, el día 31 de octubre marca un punto de inflexión no en la vida pero sí en la decoración de los españoles. Una vez finalizada la fiesta de los muertos, ya todo se vuelve de colores. Los escaparates de las tiendas ya comienzan a colgar sus espumillones y bolas, y los árboles empiezan a decorar oficinas e incluso viviendas. Aunque la decoración en las casas tarda un poco más, no hay ninguna duda: la Navidad cada vez empieza antes. Y en noviembre, ya todo empieza a ser navideño.

Precisamente noviembre es el mes elegido de la Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para sacar a la luz su ya tradicional anuncio de la Lotería de Navidad. Con un lema que ensalza siempre el valor de compartir, cada año el 'spot' del sorteo del 22 de diciembre da que hablar entre los españoles, que manifiestan públicamente las emociones que les ha generado. ¿Y cuándo se verá el anuncio de 2022? Como siempre, SELAE mantiene con toda la discreción que puede los detalles de su anuncio, casi hasta la fecha escogida para que vea la luz ya finalizado. No obstante, siempre se filtra algún que otro dato por el camino.

Del anuncio de la Lotería de Navidad de este año poco se sabe, pero sí se conoce la ubicación en la que se ha filmado el 'spot': Asturias. Según publicaron 'El Periódico de España' y 'La Nueva España' a mediados de octubre, el lugar donde se ha grabado al menos parte del anuncio es un polígono industrial del municipio de Lugones, en el concejo de Siero, así como la pequeña localidad de Salinas (Castrillón), de algo menos de cuatro kilómetros cuadrados y con una población estimada de 4.500 habitantes. También se hablaba de rodar en el entorno de la ría de Avilés.

¿El bar de la Lotería de Navidad de 2022?

De hecho, tal y como pudieron confirmar desde los citados medios, el equipo de rodaje pasó un tiempo en uno de los establecimientos de la localidad de Salinas, concretamente en la taberna 'Red Castle', ubicada en la calle Alcalde Luis Treillard. No obstante, la preocupación para que no se filtrara nada más fue tal que "puertas y ventanas fueron selladas con lonas", para que nadie desde el exterior pudiera ver qué es lo que estaba ocurriendo dentro.

Según han podido saber estos medios, una agencia de 'castings' seleccionó en los días previos a varios chicos con permiso para conducir tractores, hombres de entre 40 y 50 años, "curtidos", y también a diferentes camareros. Lo cierto es que uno de los anuncios de Lotería de Navidad que más dio que hablar fue, precisamente, el que se desarrollaba en un bar de barrio: el 'bar de Antonio', que en la vida real era el bar La Muralla, en Villaverde (Madrid). De los últimos años, es este el anuncio que más emocionó a los españoles: de ninguno se ha vuelto a hablar tanto como de aquél.

¿Y cuándo se emite el anuncio de este año?

Una pregunta, por ahora, sin respuesta: SELAE todavía no ha dado información al respecto. Por norma general, el anuncio se suele presentar en la rueda de prensa informativa de la campaña, que tiene lugar, habitualmente, entre la segunda y la tercera semana de noviembre. En 2021 el anuncio se dio a conocer el 11 de noviembre; en 2020 se hizo el 12 de noviembre; y en 2019 y 2018, el 14 de noviembre. Los tres primeros eran jueves; el caso de 2018 no, era miércoles. Sin información oficial, lo único que se puede saber es que mucha gente espera con ansia poder ver el anuncio de este año.