🎅TRIPLEX de Navidad 2025 🎁 Comprobar resultados de los sorteos del jueves 25 de diciembre de 2025

El Triplex de la ONCE celebra otros cinco sorteos este jueves, día festivo a nivel nacional, y en laSexta.com podrás comprobar sus resultados ganadores del día.

Ya es jueves. Pero además es fiesta. ¡Celebremos! Porque el 25 de diciembre es, efectivamente, el último festivo del año, uno de esos días en los que prácticamente toda España coincide haciendo lo mismo sobre las mismas horas: los niños, desde primera hora, abriendo los regalos; los niños, no tan niños y adultos, alrededor de la mesa en una de las tradicionales comidas de estas fechas. Pese a ser Navidad, no obstante, continúan los sorteos y después de los del Triplex de Nochebuena, llegan los del 25 de diciembre de 2025:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de sorteo

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el caso del primero nació hace siete años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

