Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional | Resultado y premios del 5 de septiembre de 2026

Sorteo de hoy de Lotería Nacional | Primer y segundo premio en el sorteo del sábado

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026.

Para este sábado 5 de septiembre de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

Primer premio: 26246

Segundo premio: 22443

Tercer premio: 25481

Reintegro: 3 5 6

Si bien el primer premio de la Lotería Nacional de los sábados suele repartir 130.000 euros a cada décimo premiado con el primer premio, el Sorteo Extraordinario de Septiembre reparte algo más: el primer premio es de 150.000 euros, mientras que el segundo es de 30.000 euros por décimo y el tercero, de 15.000 euros. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).