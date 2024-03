Hoy no solo se juega la Lotería Nacional: los primeros números premiados del Triplex y el Super Once ya han salido a las 10:00h esta mañana, en poco más de una hora harán su segunda ronda y a las 21:15h de esta noche, la tercera. A las 21:25h se juega el Sueldazo de la ONCE, a las 21:30h el sorteo diario de la Bonoloto y a las 21:40h, para cerrar la jornada, La Primitiva sorteará su bote de 15,5 millones de euros.