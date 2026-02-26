Lotería Nacional de hoy | Comprobar el resultado del sorteo de este jueves 26 de febrero de 2026

Primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 26 de febrero de 2026, para la Lotería Nacional.

Para este jueves 26 de febrero de 2026, los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

Reintegros: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).