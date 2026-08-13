Sorteo de SELAE
Lotería Nacional | Comprueba el resultado del sorteo de hoy, jueves 13 de agosto de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, jueves 6 de agosto de 2026.
Para este jueves 6 de agosto de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:
- Primer premio: pendiente de sorteo
- Segundo premio: pendiente de sorteo
- Reintegros: pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto, del Cupón Diario de la ONCE y de La Primitiva.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)