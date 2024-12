Lotería Nacional, La Primitiva, Sueldazo de la ONCE... de hoy | Comprobar los resultados de los sorteos del sábado 28 de diciembre de 2024

El Triplex y Super Once de las 10:00 horas ya está disponible. Los próximos son a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

El resultado del primer sorteo del Super Once, celebrado a las 10:00, es el siguiente.

Buenos días, nueva jornada de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE

Los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y ONCE del sábado 28 de diciembre de 2024 traen premios muy codiciados por los jugadores. La Lotería Nacional se juega a las 13:00h, y el Triplexy Super Once a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. El Sueldazo de la ONCE, que sortea 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años, tiene lugar a las 21:25h.

La Bonoloto por su parte se juega a las 21:30h, y La Primitiva de las 21:40h premia en esta ocasión a los ganadores de categoría especial.