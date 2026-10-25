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Gordo de La Primitiva: resultado del sorteo de hoy, domingo 25 de octubre de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 25 de octubre de 2026.

Gordo de La Primitiva (domingo): comprobar números premiados Gordo de La Primitiva (domingo): comprobar números premiadoslaSexta

Para este domingo 25 de octubre, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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