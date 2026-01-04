Gordo de La Primitiva | Comprobar los resultados del sorteo del domingo 4 de enero de 2026

LaSexta te ofrece los números ganadores del primer sorteo del 2026 para el Gordo de La Primitiva, que este domingo reparte un premio de 13,5 millones de euros.

Como ocurrió con el Gordo de la Primitiva del pasado domingo, (y el anterior, y el anterior a aquel y el previo...) Loterías celebra un nuevo sorteo en el último día de la semana. Este 4 de enero de 2026, el sorteo se realiza a las 21:30h, y tiene un bote de 13,5 millones de euros. En el Gordo de la Primitiva de hoy los números premiados son:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación

Número clave: pendiente de confirmación

¿Cómo se juega el Gordo de la Primitiva?

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que realiza Loterías y Apuestas del Estado todos los domingos a las 21.30h. Este juego nació en 1993, y desde entonces ha experimentado varias transformaciones que lo han convertido en uno de los sorteos tradicionales en España.

El juego consiste en la selección de cinco números de una tabla del 1 al 54, y un número adicional del 0 al 9. El coste de la participación es de 2 euros por apuesta. Los jugadores pueden optar por realizar apuestas simples, seleccionando 5+1 números, o múltiples. En el segundo caso, se pueden seleccionar de seis a once números en la primera tabla.

Acertar esta combinación otorga el bote que se haya acumulado hasta el momento aunque, según los cálculos que se pueden comprobar en la web de Loterías y Apuestas, la posibilidad de acertar los seis números es de aproximadamente 1 entre 31.625.100.

En este sorteo existen hasta ocho categorías de premios, desde los acertantes de las seis cifras hasta los que solo acierten el número clave. Estos últimos reciben el reintegro del coste de su apuesta si aciertan el número clave.

