[PREMIOS] Comprobar resultado del sorteo del Gordo de La Primitiva del domingo 28 de diciembre de 2025

Del Gordo de Navidad, el lunes, al Gordo de La Primitiva, el domingo: una semana de Gordos en términos de sorteos. Comprueba los números premiados del de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025.

La semana empezó con el Gordo de Navidad y ahora termina con el Gordo de La Primitiva. Una buena semana de Gordos. El de hoy, además, está bien gordito: 13 millones de euros es el bote del sorteo del Gordo de La Primitiva que se celebra este domingo, 28 de diciembre de 2025. Los números premiados se conocen sobre las 21:30h de la noche:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número clave: pendiente de sorteo

¿Cómo se juega el Gordo de la Primitiva?

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que realiza Loterías y Apuestas del Estadotodos los domingos a las 21.30h. Este juego nació en 1993, y desde entonces ha experimentado varias transformaciones que lo han convertido en uno de los sorteos tradicionales en España.

El juego consiste en la selección de cinco números de una tabla del 1 al 54, y un número adicional del 0 al 9. El coste de la participación es de 2 euros por apuesta. Los jugadores pueden optar por realizar apuestas simples, seleccionando 5+1 números, o múltiples. En el segundo caso, se pueden seleccionar de seis a once números en la primera tabla.

Acertar esta combinación otorga el bote que se haya acumulado hasta el momento aunque, según los cálculos que se pueden comprobar en la web de Loterías y Apuestas, la posibilidad de acertar los seis números es de aproximadamente 1 entre 31.625.100.

En este sorteo existen hasta ocho categorías de premios, desde los acertantes de las seis cifras hasta los que solo acierten el número clave. Estos últimos reciben el reintegro del coste de su apuesta si aciertan el número clave.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.