Ahora

💰 Sorteo de Oro

El sorteo de Cruz Roja reparte 7 millones de euros en premios

Lotería europea

Comprueba el resultado del sorteo de Euromillones del viernes 24 de julio de 2026

Comprueba los números premiados del Euromillones de hoy, jueves 24 de julio de 2026, en laSexta.com.

Números de la combinación ganadora del sorteo de Euromillones del viernes Números de la combinación ganadora del sorteo de Euromillones del vierneslaSexta

Para este jueves 24 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Euromillones:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Estrellas': pendiente de sorteo
  • El Millón: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y Super 11 de la ONCE de hoy.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios en directo | El Gobierno advierte de que "queda muy poco" para que los incendios de Madrid y Avila se unan: hay al menos 20.000 evacuados
  2. El juez del caso Zapatero cita a declarar como imputados al presidente y al CEO de Plus Ultra el 7 y 8 de septiembre
  3. El Supremo aplica por primera vez la amnistía y borra los delitos de ocho condenados por desórdenes públicos o desobediencia
  4. Preguntas y respuestas ante los nuevos aranceles impuestos por Trump: ¿cómo nos afectarán? ¿en qué sectores se aplicarán?
  5. El euro cambia de cara: el BCE lanza una encuesta para elegir el diseño de los nuevos billetes
  6. Unos ladrones empotran un coche en una tienda oficial de Apple de Barcelona y se escapan con el botín