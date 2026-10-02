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Resultado de la lotería europea

Eurojackpot de hoy: comprobar resultado del viernes 2 de octubre de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 2 de octubre de 2026.

Comprueba el resultado del Eurojackpot después del sorteo de este viernes Comprueba el resultado del Eurojackpot después del sorteo de este vierneslaSexta

Para este viernes 2 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • 'Soles': pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Bonoloto, del Cuponazo de la ONCE y del Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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