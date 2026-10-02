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Junts, PP y Vox tumban el decreto de vivienda y desatan una oleada de indignación en las calles

Sorteo de SELAE

Números premiados de la Bonoloto de hoy, viernes 2 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del viernes 2 de octubre de 2026.

Consulta qué números han salido premiados en el sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes Consulta qué números han salido premiados en el sorteo de la Bonoloto de hoy, vierneslaSexta

Para este viernes 2 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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