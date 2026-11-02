Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Sorteo europeo

Estos son los premios del sorteo de EuroDreams de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes 2 de noviembre de 2026, para el EuroDreams.

Comprueba el EuroDreams de hoy: números premiados del sorteo del lunes Comprueba el EuroDreams de hoy: números premiados del sorteo del luneslaSexta

Para este lunes 2 de noviembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número adicional 'sueño': pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Bonoloto, el del Cupón Diario de la ONCE y de La Primitiva.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del accidente de tren | Sánchez anuncia un decreto de ayudas para las víctimas de la tragedia de Urda: "Un accidente que jamás debió suceder"
  2. Feijóo pasa del luto al ataque y apunta a una "negligencia continuada" con Ábalos y Puente en Transportes
  3. De Texas a Ohio: los siete estados clave de las 'midterms' que marcarán el futuro político de Trump
  4. Alerta en La Palma tras un apagón general que deja a la isla sin suministro eléctrico
  5. Detenidos en Fuengirola dos jóvenes de Blocus, uno de ellos menor de edad, cuando iban a cometer actos vandálicos
  6. "¿De qué sirve la medalla?": Almudena Cid denuncia junto a Romay y Lola Fernández Ochoa el abandono a los deportistas cuando se retiran