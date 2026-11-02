Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Loterías de la ONCE

Cupón Diario de la ONCE del lunes 2 de noviembre de 2026 | Premios y resultados del sorteo

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del lunes 2 de noviembre de 2026.

La ONCE anuncia el número premiado del sorteo del Cupón Diario de este lunes La ONCE anuncia el número premiado del sorteo del Cupón Diario de este luneslaSexta

Para este lunes 2 de noviembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del accidente de tren | Sánchez anuncia un decreto de ayudas para las víctimas de la tragedia de Urda: "Un accidente que jamás debió suceder"
  2. Feijóo pasa del luto al ataque y apunta a una "negligencia continuada" con Ábalos y Puente en Transportes
  3. De Texas a Ohio: los siete estados clave de las 'midterms' que marcarán el futuro político de Trump
  4. Alerta en La Palma tras un apagón general que deja a la isla sin suministro eléctrico
  5. Detenidos en Fuengirola dos jóvenes de Blocus, uno de ellos menor de edad, cuando iban a cometer actos vandálicos
  6. "¿De qué sirve la medalla?": Almudena Cid denuncia junto a Romay y Lola Fernández Ochoa el abandono a los deportistas cuando se retiran