Este fin de semana no hay sorteos especiales a la vista, pero aún así hay algunos juegos que sortean botes muy apetecibles. El sábado se juegan el Triplex, el Super Once, el ordinario de Lotería Nacional de sábado, la Bonoloto y el Sueldazo de la ONCE. La Primitiva tiene un premio acumulado de 8 millones de euros.

El domingo se juegan de nuevo los sorteos diarios, una nueva ronda del Sueldazo de la ONCE y el Gordo de la Primitiva, que tiene un bote de 9,6 millones de euros.