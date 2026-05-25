Ahora

Juegos ONCE

[ONCE] Resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE del lunes 25 de mayo de 2026

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves, siempre a la misma hora. Consulta los números ganadores del sorteo del lunes 25 de mayo en laSexta.com.

[ONCE] Resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE del lunes[ONCE] Resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE del luneslaSexta.com

Para este lunes 25 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de resultado
  • Número de serie: pendiente de resultado

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Imputación a Zapatero, en directo | La UDEF encontró decenas de joyas y relojes en la caja fuerte del despacho de Zapatero: Gertrudis dijo que eran herencias y regalos
  2. Sánchez dice estar "tranquilo" tras la imputación de Zapatero y desoye al PNV descartando elecciones anticipadas
  3. La UCO destaca que Begoña Gómez se puso las dos marcas de su cátedra a su nombre y que costó a la Complutense 108.000 euros
  4. Las víctimas de Adamuz: "Le dijimos a Puente que debía dimitir y nos dijo que él no había soldado el raíl. Nos quedamos estupefactos"
  5. Marco Rubio asegura que "solo falta la respuesta" de Irán para cerrar un acuerdo
  6. Un episodio de calor extremo marcará los últimos días de mayo: algunas zonas alcanzarán los 40 grados