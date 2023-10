El Cupón Diario de la ONCE es uno de los sorteos que patrocina la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) casi todos los días, de lunes a jueves, siempre a la misma hora. Los resultados se dan a conocer a partir de las 21:25h, por lo que es a partir de ese momento cuando se pueden consultar los números premiados y las combinaciones ganadoras de los premios de la jornada del lunes, 16 de octubre.

El primer sorteo del Cupón Diario de la ONCE de la semana —aunque no los primeros sorteos de la ONCE, que son el Triplex y el Super Once, que celebran un sorteo a las 10:00h y otro a las 12:00h— ha dejado como número ganador el pendiente de confirmación, mientras que el premio especial se lo lleva la serie pendiente de confirmación de la misma combinación. El premio del Cupón Diario supone 35.000 euros para el ganador, mientras que el premio especial implica nada más y nada menos que 500.000 euros, al acertante del número y la serie extraídos de los bombos.

Todos los premios del Cupón de la ONCE

Aunque estos son los premios grandes, no son los únicos. Si se acierta una parte de la combinación ganadora, pero no el número completo, también hay premios, aunque menores, asociados al Cupón Diario de la ONCE. Eso sí, los premios no son acumulables, por lo que en caso de haber más de uno, se cobra el de mayor cuantía.

1 premio especial: 500.000 euros (cinco cifras y serie)

49 premios: 35.000 euros (cinco cifras)

(cinco cifras) 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras

4.500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras

4.500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras

45.000 premios de 6 euros a las dos primeras cifras

45.000 premios de 6 euros a las dos últimas cifras

445.000 premios de 2 euros a la primera cifra

405.000 premios de 2 euros a la última cifra

Si bien la mayor parte de los sorteos también tienen premio a las aproximaciones o terminaciones, en el caso del Cupón Diario de la ONCE existe un sistema denominado 'ganar por los dos lados': esto implica que si se acierta un número determinado de cifras de las que conforman la combinación, ya sea por delante o por detrás, también reciben un premio. Esto genera dos reintegros, que son los décimos que coinciden con la última cifra del número ganador, como es habitual, o con la primera. Los reintegros del Cupón Diario de la ONCE suponen un premio de 2 euros, que es la recuperación del dinero invertido en la participación, dado que cada cupón cuesta 2 euros.

Cómo se juega al Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE es el sorteo más antiguo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, por lo que prácticamente todo el mundo conoce su funcionamiento. Se trata de una participación con cinco números que conforman una combinación que va del 00000 al 99999. Además, cada cupón tiene un número de serie. Para participar en este sorteo, no hay más que comprar una participación, eligiendo un número concreto o dejándoselo al azar. Si bien las participaciones se pueden comprar en los kioskos y puntos de venta habilitados de la ONCE o a los vendedores ambulantes de la organización, también se pueden adquirir online, en la página web de la ONCE, previo registro del usuario.

Los otros sorteos de la ONCE

La ONCE, igual que Loterías y Apuestas del Estado, tiene muchos más sorteos y juegos de azar, a diario. Mientras que el Cupón Diario se juega de lunes a jueves, los viernes la ONCE celebra el sorteo del Cuponazo: el cupón para los viernes es un poco más caro (cuesta 3 euros), pero el gran premio es de hasta 6 millones de euros. El funcionamiento del Cuponazo es exactamente igual que el del Cupón Diario pero los viernes, sólo que con un coste y un premio mayor. Eso sí, existe otras posibilidades de obtener premio con el cupón de los viernes.

Además de este, los sábados y los domingos se pone en juego el Sueldazo Fin de Semana, un sorteo que tiene como atractivo principal un premio de 300.000 euros más un 'sueldazo' de 5.000 euros al mes durante 20 años, siempre que se acierte una combinación de cinco cifras y un número de serie. No hay que olvidar, también, el Super Once y el Triplex, dos sorteos que se celebran de manera tridiaria: todos los días, tres veces al día.

