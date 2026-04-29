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Lotería de lunes a jueves

Cupón Diario de la ONCE | Resultado del sorteo del miércoles 29 de abril de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del miércoles 29 de abril de 2026.

Cupón Diario (ONCE) | Resultado y premios del sorteo del miércolesCupón Diario (ONCE) | Resultado y premios del sorteo del miércoleslaSexta

Para este miércoles 29 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros.Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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