Ahora

Juegos ONCE

Cupón Diario de la ONCE de hoy | Resultado del sorteo del miércoles 27 de mayo de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del miércoles 27 de mayo de 2026.

Cupón Diario de la ONCE de hoy | Resultado del sorteo del miércolesCupón Diario de la ONCE de hoy | Resultado del sorteo del miércoleslaSexta.com

Para este miércoles 27 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto.

*Añade a laSexta como tu medio de referencia en Google: toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El juez sitúa el origen de la trama de las cloacas en la carta a la ciudadanía de Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez
  2. La UCO entra en la sede del PSOE, en directo | El Gobierno insiste en desvincular a Sánchez de la trama de Leire Díez y Santos Cerdán
  3. A Hacienda no le cuadran las cuentas de Julito: sus empresas facturaron casi cinco millones, pero solo declaró 50.000 euros
  4. Los médicos de 15 hospitales de Madrid dejarán de hacer horas extra para operar a partir del 1 de junio
  5. Ya son 36 los muertos en semana y media por causas relacionadas con el calor extremo de mayo en el norte de España
  6. Rosalía triunfa en los Premios de la Academia de la Música con ocho galardones