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Sorteos de la ONCE

Cupón Diario de la ONCE de hoy | Resultado del sorteo del martes 12 de mayo de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del martes 12 de mayo de 2026.

Cupón Diario de la ONCE | Consulta el número premiado del sorteo de hoy, martes, en laSextaCupón Diario de la ONCE | Consulta el número premiado del sorteo de hoy, martes, en laSextalaSexta

Para este martes 12 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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