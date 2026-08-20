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Cupón Diario de hoy | Premios de la ONCE del jueves 20 de agosto de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del jueves 20 de agosto de 2026.

¿Qué número se lleva el premio del último Cupón Diario de la ONCE de la semana, el del sorteo de este jueves? ¿Qué número se lleva el premio del último Cupón Diario de la ONCE de la semana, el del sorteo de este jueves?laSexta

Para este jueves 20 de agosto de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once y de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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  4. Optimismo con el incendio de Las Hurdes: se abre una "ventana de oportunidad" en Pinofranqueado (Cáceres) tras arder 4.800 hectáreas
  5. Trump anuncia la "operación económica más destructiva" contra Irán y amenaza con "consecuencias" a los países que ayuden a Teherán
  6. Un símbolo de justicia y de valor: Marín homenajea a Carmen Pesqueira 90 años después de que los falangistas la asesinaran