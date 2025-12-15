Cupón Diario de hoy | Comprueba el resultado del sorteo de la ONCE (lunes 15 de diciembre de 2025)

La ONCE anuncia el número premiado del sorteo del Cupón Diario de este lunes

Te traemos los resultados de los sorteos del sorteo del Cupón Diario de la ONCE correspondiente al 15 de diciembre de 2025. Consulta aquí los números premiados por si eres uno de los afortunados.

El Cupón Diario es el sorteo más antiguo de todos los que celebra la ONCE. Con cada cupón de este juego, que tiene un precio de 2 euros, se obtiene una participación, en la que vienen un número de cinco cifras y un número de serie especial.

Los participantes se pueden llevar un premio de 35.000 euros siempre que acierten las cinco cifras que durante el sorteo sean extraídas, mientras que si además se acierta la serie, el premio asciende a 500.000 euros.

Tras el sorteo del Cupón jueves pasado, la ONCE recupera cada lunes su sorteo del Cupón Diario de la ONCE, que se juega de lunes a jueves de las 21:25h. El cupón que este lunes se lleva los 35.000 euros es el que tiene los siguientes números premiados:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación .

. Número de serie: pendiente de confirmación.

Pero además, los cupones que coincidan con algunas de las cifras del número ganador también se llevan premio: los cupones que tengan las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras de la combinación ganadora se llevan 250 euros, mientras que los que tengan sólo tres, por delante o por detrás, se llevan 25 euros.

Los que tengan un cupón que coincida en las dos primeras cifras o en las dos últimas con la combinación ganadora se llevan 6 euros y, además, se generan dos reintegros: la última y la primera cifra, que suponen el 'reintegro' del dinero invertido: 2 euros.

Cuándo se juega el Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves a las 21:25h. Existen también variantes de este sorteo para el resto de los días de la semana. Los viernes se juega el Cuponazo, que tiene un coste de 3 euros y cuyos ganadores reciben 6 millones de euros. Con este sorteo ocurre lo mismo que con el Cupón Diario: si se aciertan las cuatro, tres o dos primeras o últimas cifras, también hay premio, aunque sea menor, y también se generan dos reintegros.

El sábado y el domingo no hay ni Cupón Diario ni Cuponazo, pero sí otro sorteo, el Sueldazo de Fin de Semana: el cupón que tenga número y serie se lleva 300.000 euros, además de un 'sueldo' de 5.000 euros mensuales durante 20 años. Hay otro segundo premio, que reparte un 'salario' de 2.000 euros al mes durante 10 años.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).