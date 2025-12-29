Comprueba los resultados del Super Once de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

La ONCE continúa con los cinco sorteos diarios de su Super 11 y, en laSexta, te ofrecemos cada uno de los números ganadores desde primera hora de la mañana y hasta el último resultado del día.

Cada lunes se celebra un nuevo sorteo de la ONCE. Mejor dicho: cinco sorteos. En cada evento hay cinco combinaciones diferentes ganadoras. Cada una a una hora diferente: a las 10:00h, a las 12:00h y a las 21:15h. Dicho esto, los resultados de este 29 de diciembre de 2025 se pueden comprobar a partir de la celebración del primero, pero los números del Super 11 de ayer, domingo ya están disponibles:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 05 07 20 23 37 46 51 54 58 61 62 63 65 70 72 73 77 79 80 85

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Super Once (21:00h): pendiente de confirmación

El Super Once, al igual que el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro.

El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Premios Super Once del lunes

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido.

En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.