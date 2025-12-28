[PREMIOS] Super 11 de la ONCE del domingo 28 de diciembre de 2025

Estos son los números que reparten premio en los 5 sorteos del Super Once del domingo

A nadie le amarga un dulce de un millón de euros, ¿verdad? Pues eso es lo que reparten los premios del Super Once, también los últimos de esta semana que ha arrancado con la Lotería de Navidad.

¿Qué mejor manera de poner punto final a la semana que ganando un millón de euros? Además, una semana que ha empezado con un gran sorteo como es el de la Lotería de Navidad. Desde las 10:00h de la mañana, la ONCE anuncia las cinco combinaciones ganadoras de sus sorteos del Super Once del domingo, 28 de diciembre de 2025, a la vez que anuncia los del Triplex. Los números premiados de hoy son:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de sorteo

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Qué premios reparte el Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).