Casi todos los juegos de lotería del viernes se concentran a partir de las 21:00h. A esa hora conoceremos los resultados del sorteo de Euromillones y Eurojackpot, las loterías europeas gestionadas por Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE respectivamente. A las 21:15h se realizarán los terceros sorteos de Triplex y Super ONCE del día. A las 21:25h será el turno del Cupón de la ONCE y a las 21:30h cerrará la jornada de eventos la Bonoloto.