Bonoloto de hoy (viernes 6 de febrero de 2026): comprueba el resultado ganador del sorteo

En laSexta te ofrecemos los números ganadores del bote que la Bonoloto ofrece para este viernes de enero, ¡comprueba tu participación!

Un día más, un sorteo de Bonoloto más. El sorteo diario de Loterías y Apuestas del Estado que ofrece un nuevo bote cada día, en función de si hubo acertante o no en el sorteo anterior. Así, tras el sorteo que tuvo lugar ayer, jueves 8 de enero, vuelve una nueva tarde de Bonoloto.

A partir de las 21:30h se conocen los números premiados del sorteo de este viernes 6 de febrero de 2026:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación.

Complementario: pendiente de confirmación.

Reintegro: pendiente de confirmación.

El sorteo de la Bonoloto puede considerarse una versión similar pero reducida de lotería La Primitiva, ya que los premios a repartir son menores, aunque el coste de la participación también es más económico. El precio de la apuesta simple es de 0,50 euros y permite al jugador seleccionar una combinación de seis números entre el 1 y el 49, como ocurre en La Primitiva. Por su parte, las apuestas múltiples permiten jugar hasta once números, si bien el coste de la apuesta es mayor que en la simple.

¿Cuánto cuesta la Bonoloto?

Para participar en la Bonoloto el desembolso mínimo es 1 euro, de modo que los jugadores deben hacer, como mínimo, dos apuestas simples, ya sea en el mismo día o en días diferentes. Además, se pueden hacer apuestas diarias o apuestas semanales. Las apuestas diarias son válidas el mismo día en que se compran, mientras que las semanales valen para el resto de esa semana, no para los siguientes siete días. Esto significa que una apuesta semanal será efectiva hasta el sábado de esa semana y no hasta el mismo día de la semana siguiente.

¿Qué premios reparte la Bonoloto?

Al igual que sucede con La Primitiva, los premios de la lotería Bonoloto se organizan en diferentes categorías. Los ganadores de primera categoría son los jugadores que aciertan los seis números de la combinación. Por su parte, los acertantes de segunda categoría son aquellos que adivinan cinco de los seis números jugados, además de uno complementario.

Este último dígito se obtiene haciendo una extracción adicional en el juego, en el que solo entran los que hayan acertado los otros cinco números. El 55% de la recaudación de la Bonoloto se destina a los premios para los acertantes y al bote que reciben los ganadores de primera categoría.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).