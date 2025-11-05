Bonoloto de hoy | Comprueba el resultado del miércoles 5 de noviembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de su juego de azar diario con su premio reiniciado. Repasa los números ganadores del sorteo en laSexta.com.

Tras conocer los resultados de la Bonoloto del martes, este miércoles 5 de noviembre de 2025 se juega la Bonoloto de Loterías y Apuestas del Estado, cuyos números ganadores se descubren a las 21:30h de la noche.

Los resultados de la Bonoloto de este miércoles son los siguientes: los números pendiente de confirmación forman la combinación ganadora del primer premio, que da derecho al bote. Además, el número complementario de esta jornada es el pendiente de confirmación y el reintegro al pendiente de confirmación.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

El funcionamiento es similar al de La Primitiva: se premian seis números del 1 al 49, dando acceso al bote acumulado hasta la fecha. La segunda categoría es la de las apuestas de cinco números acertados más el número complementario, una extracción adicional. Aparte también se extrae un reintegro. A los premios se destina el 55% de la recaudación total.

En la Bonoloto se pueden hacer apuestas múltiples, seleccionando más de seis números. El límite de selección es de 11 números, y el importe a pagar aumenta con el número de cifras apostadas. El coste es de 0,50 euros por apuesta, aunque el precio mínimo para la participación es de 1 euro, por lo que es necesario hacer dos apuestas simples.

¿Cuándo se juega la Bonoloto?

Todos los días a las 21:30h se realiza el sorteo de la Bonoloto. Se pueden realizar apuestas dependiendo de los días que se pretenda que esté vigente.

Con las apuestas diarias, la participación corresponde a un único día, mientras que si se eligen las apuestas semanales, la participación sirve para el resto de los días de la semana. Por tanto, si la apuesta se valida a mitad de una semana, el sorteo semanal cubrirá únicamente hasta ese domingo y no hasta la mitad de la semana siguiente.

