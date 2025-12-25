🎁Bonoloto de Navidad🎁 Resultados del sorteo del jueves 25 de diciembre de 2025

Este jueves Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo para su juego diario en un día tan especial como es la Navidad: la Bonoloto. Consulta los números premiados.

Estas fechas están cargadas de cosas especiales: la Lotería de Navidad, los regalos de Papá Noel, Santa Claus, O Apalpador o quien sea que acuda a cada casa, las reuniones familiares, el frío alrededor de la chimenea, el brasero bajo la mesa camilla o en la lareira... también las vacaciones para muchos, pero no para los sorteos, que no descansan tampoco estos días. Después de la Bonoloto de Nochebuena, este jueves tiene lugar el sorteo de la Bonoloto de Navidad, a la misma hora de siempre. Los números premiados del 25 de diciembre de 2025 los puedes consultar aquí:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

La mecánica de la Bonoloto es igual que la de La Primitiva, aunque en el caso del primer juego el coste de las apuestas y los premios no son tan altos. En el juego de azar de la Bonoloto existen dos tipos de apuestas: la simple, en la que los participantes deben seleccionar seis números entre el 1 y el 49 y que tiene un precio de 0,50 euros por apuesta, y la múltiple, que permite jugar hasta un máximo de once números pero que tiene un precio mayor.

¿Cuánto cuesta la Bonoloto?

El coste mínimo que un participante debe desembolsar es de 1 euro, por lo que las reglas marcan que es obligatorio hacer al menos dos apuestas simples, en el mismo día o en días diferentes.

¿Cuándo puedo jugar la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30h, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Para jugar, no solo se tiene la opción de hacer apuestas diarias: también existe la opción de hacerlas semanales. En el primer caso la participación vale para un único día, mientras que en el segundo es válida para el resto de los sorteos de la semana. Se debe tener en cuenta que, si se elige esta última opción, la participación solo sería válida para los días restantes de la semana en curso y no para los siete días siguientes. En este caso, si una participación múltiple se valida el jueves, solo será válida hasta el domingo de esta semana.

Premios de la Bonoloto

Asimismo, en la Bonoloto existen varias categorías de acertantes. Los ganadores de primera categoría son aquellos que aciertan los seis números elegidos, es decir, la combinación entera. Se consideran acertantes de segunda categoría quienes adivinan cinco de las seis cifras y también un número complementario. Este número es una extracción adicional en la que solo participan los acertantes de cinco números. Los diferentes premios y el bote para los ganadores de primera categoría se costean con el 55% de la recaudación total del sorteo.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).