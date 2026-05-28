La moda del franquismo entre los jóvenes: el 20% de los españoles entre 18 y 24 años cree necesario un gobierno autoritario

Los detalles La idea de que, si nada malo se publica, nada malo ocurre, era un principio básico y fundamental del movimiento. Pero hay que recordar que en aquella época eran los españoles los que tenían que migrar a otros países en busca de un futuro mejor.

El franquismo y la figura de Francisco Franco se han convertido en una moda entre los jóvenes. En un tema y una persona a alabar. Así lo demuestran los datos, que nos dicen que algo más de un 4% de las personas entre 65 y 74 años piensa que a veces hace falta un gobierno autoritario antes que un gobierno democrático. Una cifra que cambia mucho cuando se les pregunta a los jóvenes españoles. En este caso, el 20% de los individuos entre 18 y 24 años consideran que lo vivido con Franco era mejor.

Prácticamente el 20% de los jóvenes piensa que en algunas ocasiones hace falta un gobierno autoritario y no uno democrático. Las causas son múltiples, pero sobre todo, según los estudios realizados por CIS, afectan los bulos y la desinformación. Bulos como el que mantiene que Franco creó la Seguridad Social. Es totalmente mentiura.

Lo que hizo Franco con la Seguridad Social fue seguir la estela creada en los años anteriores, como por ejemplo, la de la Segunda República, que ya tenía seguros por maternidad o seguros por accidentes de trabajo.

Segundo bulo que sustenta el franquismo entre los adolescentes y jóvenes españoles: los pantanos. La historia demuestra que lo que hizo Franco fue una política continuista, una política hidráulica continuista que se aplicaba desde el siglo XIX y que se intensificó en la Segunda República. También en la dictadura de Primo de Rivera.

Con Franco se vivía mejor

Pero tenemos que hablar de una tercera mentira, la que se basa en que con Franco se vivía mejor.

De nuevo, la verdad es que la presunción de inocencia no fue precisamente un valor a tener en cuenta. Hacía que, en muchas ocasiones, hubiese inocentes que acabasen confesando delitos que no habían cometido.

La idea de que, si nada malo se publica, nada malo ocurre, era un principio básico y fundamental del movimiento. Pero hay que recordar que en aquella época eran los españoles los que tenían que migrar a otros países en busca de un futuro mejor.

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