IberCHECK, el proyecto impulsado por laSexta, Newtral, Onda Cero y el portugués Público para ampliar el alcance de la información verificada

La iniciativa combina la capacidad de difusión de grandes medios con la experiencia en verificación y el desarrollo tecnológico, con el objetivo de llevar el fact-checking a audiencias más amplias y a los canales donde se informa la ciudadanía.

Los medios de comunicación españoles laSexta, Newtral y Onda Cero, y el diario portugués Público han puesto en marcha la iniciativa IberCHECK, un ambicioso proyecto colaborativo para reforzar la lucha contra la desinformación en la Península Ibérica y aumentar el alcance de los contenidos verificados.

La iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea, combina la capacidad de difusión de grandes medios con la experiencia en verificación y el desarrollo tecnológico, con el objetivo de llevar el fact-checking a audiencias más amplias y a los canales donde se informa la ciudadanía.

IberCHECK introduce un cambio de enfoque en la lucha contra los bulos: pasar de un modelo reactivo a uno proactivo, integrando contenidos verificados en televisión, radio, plataformas digitales y redes sociales.

El proyecto contempla la producción de formatos adaptados a cada canal —vídeo, audio, infografías y contenidos interactivos— que se distribuirán a través de laSexta, Onda Cero, Newtral y Público, así como en redes sociales y nuevos entornos digitales.

Entre las principales innovaciones del proyecto destaca el uso de inteligencia artificial para desarrollar herramientas que permitirán consultar información verificada en tiempo real gracias a un chatbot integrado en las webs de los miembros del proyecto. De la implantación de esta tecnología se hará cargo Inaria, spin-off de Newtral especializada en innovación e IA aplicada a la lucha contra la desinformación.

Investigaciones transfronterizas

IberCHECK también impulsará investigaciones transfronterizas sobre desinformación y fomentará la colaboración con creadores, plataformas y una red de al menos 25 aliados para amplificar la difusión.

El proyecto prevé alcanzar a más de dos millones de personas y contribuir a mejorar la capacidad crítica de la ciudadanía mediante acciones de alfabetización mediática, talleres y recursos educativos.

Entre sus objetivos se encuentran aumentar el acceso a información verificada, reducir la circulación de bulos y reforzar la confianza en los medios de comunicación.

IberCHECK refuerza la cooperación entre España y Portugal y se alinea con las estrategias europeas para fortalecer la resiliencia democrática frente a la desinformación. Su modelo de colaboración aspira a ser replicable en otros países de la Unión Europea, consolidando un ecosistema informativo más sólido, coordinado y fiable.

Sobre laSexta

laSexta es una de las principales cadenas de televisión en España y forma parte del grupo Atresmedia. Destaca por su enfoque informativo, su apuesta por la actualidad y su capacidad para conectar con amplias audiencias a través de formatos de análisis, investigación y directo. Programas informativos y de actualidad consolidan su posicionamiento como referencia en el tratamiento de la información política y social.

Sobre Newtral

Newtral es una empresa de periodismo y tecnología fundada en 2018 por la periodista Ana Pastor en España. Independiente y sin participación de terceros, combina producción audiovisual, verificación de datos y desarrollo tecnológico. A través de su medio digital, se ha consolidado como referente en la lucha contra la desinformación en España, aplicando metodologías rigurosas y transparentes. Además, impulsa proyectos de innovación basados en inteligencia artificial y desarrolla iniciativas de alfabetización mediática para fomentar el pensamiento crítico. Con un equipo multidisciplinar, Newtral trabaja para promover una información veraz, contextualizada y accesible en el entorno digital.

Sobre Onda Cero

Onda Cero, cadena de radio de Atresmedia, es un referente del panorama radiofónico en España. Su propuesta se basa en el rigor informativo, la pluralidad y la independencia, con una programación que combina actualidad, análisis y entretenimiento. La cadena cuenta con cerca de 2,3 millones de oyentes diarios, según el Estudio General de Medios (EGM), y destaca por su credibilidad, su vocación de servicio público y su compromiso con un periodismo de calidad. A través de un equipo sólido de periodistas y una red de fuentes contrastadas, trabaja activamente en la lucha contra la desinformación, apostando por una información veraz, contextualizada y fiable.

Sobre Público

Público es un medio de comunicación portugués de referencia, reconocido por su rigor, independencia editorial y calidad informativa. Con una sólida presencia digital, cubre la actualidad nacional e internacional con un enfoque analítico y en profundidad. Además, desempeña un papel activo en la verificación de contenidos en Portugal, contribuyendo a combatir la desinformación y a promover un ecosistema informativo más fiable y transparente.

Sobre INARIA

INARIA es una compañía tecnológica especializada en inteligencia artificial. Desarrolla soluciones multimodales y multi-idioma para el análisis, gestión y verificación de información en entornos digitales. Con experiencia en proyectos vinculados a grandes compañías, ha creado Trueflag, especializada en la detección temprana de desinformación combinando desarrollo tecnológico avanzado con aplicaciones prácticas en el ámbito informativo.

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