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Hay que hacer caso a la ciencia

Desmontando el peligroso negacionismo del futbolista Marcos Llorente hacia las cremas solares: las relaciona con el cáncer de piel

¿Por qué es importante? Se trata de un bulo que atenta contra la salud y llega a sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

Marcos Llorente y su negacionismo de las cremas solares

El futbolista Marco Llorente ha publicado en sus redes sociales una imagen disfrazado de crema solar y ha dicho que él toma el sol a cualquier hora, incluso a las peores horas de más sol, y no se echa crema solar, porque defiende que la crema solar provoca cáncer de piel o ayuda a provocar cáncer de piel. Ese es el mensaje que llega a sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

Se trata de una temeridad y un bulo contra la salud que es peligroso y, por tanto, necesario desmontar con datos. La realidad es que el cáncer de piel aumenta año tras año porque se hacen más pruebas y diagnósticos para detectarlo.

Además, lo que dice la la Organización Mundial de la Salud es que la radiación ultravioleta es el principal factor ambiental en el desarrollo del cáncer de piel, por lo que es una auténtica barbaridad tomar el sol en las peores horas de sol sin ningún tipo de protección.

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