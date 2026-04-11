Desmontando el peligroso negacionismo del futbolista Marcos Llorente hacia las cremas solares: las relaciona con el cáncer de piel

¿Por qué es importante? Se trata de un bulo que atenta contra la salud y llega a sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

El futbolista Marco Llorente ha generado controversia tras publicar en redes una imagen disfrazado de crema solar, afirmando que toma el sol sin protección a cualquier hora. Llorente sostiene, erróneamente, que la crema solar provoca cáncer de piel, compartiendo este mensaje con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. Esta afirmación es peligrosa y falsa, ya que la realidad es que el cáncer de piel se detecta más debido a un aumento en pruebas y diagnósticos. La Organización Mundial de la Salud señala que la radiación ultravioleta es el principal factor ambiental para el cáncer de piel, subrayando la importancia de la protección solar.

El futbolista Marco Llorente ha publicado en sus redes sociales una imagen disfrazado de crema solar y ha dicho que él toma el sol a cualquier hora, incluso a las peores horas de más sol, y no se echa crema solar, porque defiende que la crema solar provoca cáncer de piel o ayuda a provocar cáncer de piel. Ese es el mensaje que llega a sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

Se trata de una temeridad y un bulo contra la salud que es peligroso y, por tanto, necesario desmontar con datos. La realidad es que el cáncer de piel aumenta año tras año porque se hacen más pruebas y diagnósticos para detectarlo.

Además, lo que dice la la Organización Mundial de la Salud es que la radiación ultravioleta es el principal factor ambiental en el desarrollo del cáncer de piel, por lo que es una auténtica barbaridad tomar el sol en las peores horas de sol sin ningún tipo de protección.

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