Las mujeres, verdaderas perdedoras de las elecciones que convirtieron a Donald Trump en presidente de EEUU

Que la candidata demócrata fuese una mujer no ha sido suficiente para que Hilary Clinton contase con el voto de las mujeres, que suponen aproximadamente la mitad del electorado, un poco más. Al contrario, Clinton sólo obtuvo el 42% de los votos, frente al 53% de Trump. Su derrota supone un duro golpe para el feminismo al que tantos guiños ha dedicado la candidata demócrata durante su campaña.

Por parte de Trump, el único mensaje hacia las mujeres fue decir que "nadie respeta a las mujeres más que Donald Trump". Una afirmación frente a decenas de ataques machistas. Entonces, ¿qué piensan las mujeres que han votado a Donald Trump? Asociaciones como 'Women for Trump' justifican la salidas machistas del ahora presidente y antes candidato porque afirman que no lee un guión y quitan valor a sus palabras diciendo que ellas en lo que se fijan es en los hechos.

Una chapa llamando zorra a Hilary Clinton formaba parte del mercahndising republicano. | Huffington Post

Un hecho fue autorizar merchandising de campaña en el que se llamaba zorra a Hilary Clinton o tmabién sus comentario machistas en un vídeo diciendo esto: "Cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras. Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo".

Un hecho son también tuits como éste en el que justificaba el acoso sexual en el ejército por el hecho de mezclar a hombres y mujeres:

26,000 unreported sexual assults in the military-only 238 convictions. What did these geniuses expect when they put men & women together?