"Miss Cerdita", "fea por dentro y por fuera", "no puede satisfacer a su marido"... así ve Trump a las mujeres

Las polémicas de Donald Trump con las mujeres vienen desde hace años. En el último debate se coló una: la de Alicia Machado, quien fue Miss Universo en 1996, cuando el candidato republicano controlaba el certamen. Trabajó con él y cuenta cómo sufrió a Trump.

"Me gritaba todo el rato y me decía: '¿Te ves gorda?'", asegura la modelo. Pero no es la única polémica. "26.000 agresiones sexuales sin denunciar en el ejército, solo 238 condenas. ¿Qué esperaban estos genios cuando ponen juntos a hombres y mujeres?", publicó el candidato republicano.

La cuenta de Twitter del candidato republicano está desbordada de tuits machistas. "Arianna Huffington es fea por fuera y por dentro. Entiendo perfectamente que su exmarido la haya dejado por un hombre. Buena decisión", publicó en su cuenta.

En un programa de televisión llegó a decir que si su hija no fuese suya no se le escapaba. "Si Ivanka no fuese mi hija, saldría con ella", pronunció.

Nadie se salva de sus ataques, tampoco Hillary Clinton. El equipo de Trump retuiteó un mensaje de un seguidor que levantó muchas ampollas. "¿Si Hillary Clinton no puede satisfacer a su marido qué le hace pensar que pueda satisfacer América?". Una perla más a una larga lista de polémicas.