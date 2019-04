Nuevas denuncias a Trump por abuso sexual: "Me agarró, empezó a besarme de forma muy agresiva y puso su mano en mi pecho"

Summer Zervos junto su abogada rompe su silencio. Al borde de las lágrimas relata cómo fue acosada por Donald Trump. "Me agarró del hombro y empezó a besarme de forma muy agresiva. Y puso su mano en mi pecho. Yo me aparté y me fui a otra parte de la habitación."

El magnate no se resignó. Con la voz entrecortada relata cómo intentó llevarla al dormitorio en contra de su voluntad. "Le empujé el pecho para poner distancia entre nosotros y le dije: 'Vamos hombre, compórtate'. Él empezó a repetir mis palabras: 'Compórtate...' mientras se tocaba los genitales", ha explicado.

Ocurrió en 2007 en Los Ángeles. Summer se reunió con Trump para pedirle trabajo tras haber participado en el reallity show del magnate.

Trump responde a la acusación rodeándose de mujeres en un mitin en Carolina del Norte. A la cabeza, otra exparticipante del mismo reallity y entusiasta seguidora de Trump. El candidato republicano dice que todo es mentira y siembra dudas sobre las mujeres que le acusan. "No es difícil encontrar un puñado de personas dispuestas a hacer acusaciones falsas para hacerse famosas", asegura.

A otras, directamente las insulta. Dice que son demasiado feas como para ser acosadas. "No sería mi primera opción, creedme", dice.

En defensa de las insultadas ha salido Hillary Clinton. "Defenderé a todos los que él insulte, degrade y deshonre", asegura Hillary, que aventaja ya a Trump por más de siete puntos en las últimas encuestas.